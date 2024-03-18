Otomobilin iki tırın arasında kaldığı anlar kamerada
BATMAN - Batman'da seyir halinde ilerleyen araçlardan bir otomobil ve sürücüsü, trafiğinin yavaşlaması ile birlikte iki tırın arasında kalarak ezilmekten sonra anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Batman- Hasankeyf karayolunda, Hasankeyf istikametinden Batman'a gelen araç sürücüleri aniden fren yapınca otomobil sürücüsü iki tırın arasında kağıt gibi ezilmekten son anda kurtuldu. Yaşanan trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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