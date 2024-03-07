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Otomobille çarpışan işçi servisi yan yattı: 3 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisinin yan yatması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Mahallesi Nuryurt Caddesi ile Kozan Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, R.T. idaresinde 38 R 0859 plakalı işçi servisi ile H.K. idaresindeki 38 YH 660 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle işçi servisi yan yatarken, içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 3 kişi de ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde de inceleme yaptı. Kazaya karışan işçi servisi ile otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.