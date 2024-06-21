Otomobille çarpışan motosikletlinin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek yaralandı.
Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Şinasi Kurşun 5. Sokak'ta seyreden İbrahim H.Ç.'nın kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.
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