Otoparkta Kaza: Kadın Yaralandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yer altı otoparkından çıkış yapan otomobilin çarptığı 27 yaşındaki kadın, aracın altında kalarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Karesi ilçesindeki Paşa Camii yer altı otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 LK 724 plakalı Kia marka otomobil, otoparkın alt katından çıkış yaptığı sırada rampa bölümünde F.B.'ye (27) çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.B. otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobili kaldırarak altında kalan yaralı kadını kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.