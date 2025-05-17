Osmaniye'de oyun oynarken kafası pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde bulunan bir evin birinci katında meydana geldi. Oyun oynayan ismi öğrenilmeyen çocuk, başını pencerenin önünde bulunan demir parmaklığa soktu. Çocuklarının kafasını çıkartamadığını gören ailesi de başarılı olamayınca durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri demir parmaklığı genişleterek küçük çocuğu çıkardı. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Oyun oynarken kafası demir parmaklığa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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