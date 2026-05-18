Oyuncağını Kurtarmaya Çalışan Çocuk Dereye Düştü - Son Dakika
18.05.2026 20:32
Ünye'de oyuncağını almak için dereye düşen 9 yaşındaki çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde oyuncağını kurtarmaya çalışırken dereye düşen 9 yaşındaki çocuk, vatandaşların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi 10. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul çıkışı evine doğru yürüyen 9 yaşındaki B.E.I. elindeki oyuncağı yol kenarındaki dereye düşürdü. Oyuncağını geri almak için bir ip yardımıyla dere yatağına uzanmaya çalışan küçük çocuk, dengesini kaybederek suya düştü. Çocuğun suya düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, hemen dere yatağına inerek çocuğu sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, tedbir amaçlı Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

