Oyunları eceli oldu: 10 yaşındaki çocuk traktörün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oyunları eceli oldu: 10 yaşındaki çocuk traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Tokat'ta oyun oynarken üzerlerinde bulundukları traktörün devrilmesi sonucu 10 yaşındaki Duran Efe Kaya hayatını kaybetti. Olayda 14 yaşındaki bir çocuk ise ağır yaralandı. İddiaya göre traktörü çalıştıran Duran Efe Kaya'nın traktör, bahçe duvarından düşerek onun altında kaldı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.06.2024 23:27
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Oyunları eceli oldu: 10 yaşındaki çocuk traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ta üzerlerinde oyun oynadıkları traktörün devrilmesi sonucu 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti,14 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay merkeze bağlı Semerci Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre iki çocuk evlerinin önünde bulunan 60 EZ 388 plakalı traktörün üzerinde oynamaya başladı. 10 yaşındaki Duran Efe Kaya'nın traktörü çalıştırmasıyla traktör 3 metrelik bahçe duvarından düştü. Traktörü çalıştıran Duran Efe Kaya olay yerinde hayatını kaybederken traktör üzerinde oynayan Y.K ise ağır yaralandı. Yaralı çocuk Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Oyunları eceli oldu: 10 yaşındaki çocuk traktörün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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