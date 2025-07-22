Ozan Güven'e 2 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ozan Güven'e 2 yıl 3 ay hapis cezası

Ozan Güven\'e 2 yıl 3 ay hapis cezası
22.07.2025 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ederek 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u abajurla ve elleriyle vurarak darp etmesine ilişkin 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme gerekçeli kararında abajuru 'silahtan' saydığını, Güven'in suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediğini ve Bulutsuz'un kendisine yapılan saldırıyı def etmek amacıyla Güven'e fiziksel eylemlerde bulunduğunun kabul edildiğini vurguladı.

Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı

Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u abajurla ve elleriyle vurmak suretiyle darp ettiği iddiasıyla yargılandığı dava Haziran 2025'de karara bağlanmıştı. Mahkeme, Ozan Güven'i 'silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatına karar vermişti. Ayrıca Deniz Bulutsuz'un da Ozan Güven'e karşı 'basit yaralama' suçundan beraatına hükmedilmişti. Söz konusu davada İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nce gerekçeli karar açıklandı. Güven'in suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği belirtildi

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Mahkeme gerekçeli kararında, Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikte arkadaşları olan tanık Ramazan Çelik'in evine gittiklerini, sohbet sırasında Bulutsuz'un önceki ilişkisinden bahsettiğini, sonrasında Güven'e ait eve geçtiklerini ve evde yalnız bulundukları sırada aralarındaki tartışmanın büyüdüğünü aktardı. Gerekçeli kararda, tartışma sırasında Güven'in abajurla vurmak suretiyle ve elleriyle Bulutsuz'u darp ettiği, darp sonucunda alınan rapora göre Bulutsuz'un vücudunun çeşitli yerlerinden basit tıbbi bir müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı, Güven'in ise suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği ve 'silahla kasten yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu kaydedildi. 2 suçtan Bulutsuz'un anlatımı dışında yeterli delil olmadığı vurgulandı

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Açıklanan gerekçeli kararda, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçları yönünden yapılan değerlendirmede ise mağdur anlatımı dışında somut ve yeterli delil bulunmadığı, Bulutsuz'un söz konusu eve kendi rızasıyla gittiği, kendi rızasıyla kalmaya devam ettiği ve darp olayı gerçekleştikten sonra evden koşarak yalın ayak ayrıldığına ilişkin kamera kayıtlarının olduğu, 'hakaret' suçunun işlendiğine ilişkin bir tanık beyanı olmadığı gibi kamera kaydının da olmadığı belirtildi.

Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı

Gerekçeli kararda, Deniz Bulutsuz hakkındaki yaralama suçuna ilişkin yapılan değerlendirmede ise ilk fiziksel temasın Ozan Güven tarafından abajur ile Bulutsuz'un çenesine yönelik olduğu, Bulutsuz'un kendisine yönelik darp eylemini engellemek amacıyla Güven'e fiziksel eylemlerde bulunduğu, kendisine yapılan saldırıyı def etmek amacıyla yapıldığının kabul edildiği, bu durumda Bulutsuz'un saldırıyı defederken saldırıyla orantılı bir şekilde davrandığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

Deniz Bulutsuz, Ozan Güven, istanbul, Magazin, Mahkeme, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ozan Güven'e 2 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Batman’da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüntülendi Batman'da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüntülendi
Belçika Kralı Philippe: Gazze’deki durum insanlık için bir utanç Belçika Kralı Philippe: Gazze'deki durum insanlık için bir utanç
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli’den dikkat çeken çıkış Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi
İBB’ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı İBB'ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
Sakarya ve Bilecik’te orman yangını: 4 köy tahliye edildi Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Tekirdağ’da anız yangını büyüdü Tekirdağ'da anız yangını büyüdü
Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı
Maydonoz Döner’in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek Maydonoz Döner'in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek

15:26
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
15:24
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
15:03
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
22:06
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
21:39
Destici: PKK’nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
Destici: PKK'nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
21:32
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
21:16
Çubuk’ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Çubuk'ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
21:00
Fenerbahçe’de Granit Xhaka için yeni hamle Rakip Sunderland
Fenerbahçe'de Granit Xhaka için yeni hamle! Rakip Sunderland
20:52
Trabzonspor’a transfer olmayan Saul Niguez’in yeni takımı belli oldu
Trabzonspor'a transfer olmayan Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu
20:51
Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul Tarih belli oldu
Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul! Tarih belli oldu
20:37
Göztepe yeni formalarını tanıttı Görenler bir daha baktı
Göztepe yeni formalarını tanıttı! Görenler bir daha baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 16:39:29. #7.11#
SON DAKİKA: Ozan Güven'e 2 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.