Özbek Köyü\'nde Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında saat 20.45 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

RÜZGARIN ETKİSİ İLE BÜYÜDÜ, EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için karadan çok sayıda arazöz ve itfaiyeyle müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.