Özbekistan'da Gaz İstasyonunda Patlama: 6 Ölü

Özbekistan'ın güneyindeki Kaşkaderya bölgesinde bulunan bir sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Özbekistan'da patlama meydana geldi. Ülkenin güneyindeki Kaşkaderya bölgesinde bulunan bir sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Özbekistan Basın Servisi'nin yaptığı açıklamaya göre; patlamanın ardından çıkan yangında iki gaz tankeri ile iki yer altı yakıt depolama tankı hasar gördü. - TAŞKENT