Özbekistan'ın güneyindeki Kaşkaderya bölgesinde bulunan bir sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Özbekistan'da patlama meydana geldi. Ülkenin güneyindeki Kaşkaderya bölgesinde bulunan bir sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Özbekistan Basın Servisi'nin yaptığı açıklamaya göre; patlamanın ardından çıkan yangında iki gaz tankeri ile iki yer altı yakıt depolama tankı hasar gördü. - TAŞKENT
Son Dakika › 3. Sayfa › Özbekistan'da Gaz İstasyonunda Patlama: 6 Ölü - Son Dakika
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