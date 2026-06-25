Özel Güvenlik Haftası\'nda Vali Aydoğdu\'ndan Teşekkür

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve beraberindeki emniyet mensupları ile özel güvenlik görevlilerini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette özel güvenlik görevlilerinin kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında üstlendikleri görevler değerlendirildi.

Vali Aydoğdu, kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içerisinde görev yapan özel güvenlik personelinin Özel Güvenlik Haftası'nı kutlayarak, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Özel güvenlik görevlilerinin toplumun huzur ve güvenliğine önemli katkılar sunduğunu belirten Aydoğdu, görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ERZİNCAN