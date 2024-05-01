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Özel halk otobüsünden yükselen dumanlar korkuya sebep oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan özel halk otobüsünden dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesi kokuya sebep olurken itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olay, İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi Asuman Sokak D100 Karayolu'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple seyir halinde olan 41 HO 3042 plakalı özel halk otobüsünden dumanlar yükseldi. Sürücü aracı durdururken yolcular korkuyla otobüsten indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman çıkaran otobüste soğutma çalışması başlattı.

Olayda yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.