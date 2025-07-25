Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi

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Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi
25.07.2025 17:02
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Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi
Haber Videosu

Elazığ'da uyuşturucu etkisindeyken havaya ateş açan Sefa Bay, özel harekat polisini ayağından yaraladı. Vurularak etkisiz hale getirilen Bay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay anı kameraya yansıdı.

Elazığ'da uyuşturucu kullandıktan sonra tabancayla havaya ateş açan, gelen ekiplerin ikna çalışmaları sırasında polis memurunu ayağından yaralayan Sefa Bay, vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan şüpheli Bay, hayatını kaybetti. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu kullanan Sefa Bay, yanında getirdiği tabancayla havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Caddenin giriş ve çıkışları kapatılırken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri, şüphelinin silahı bırakıp teslim olması için ikna çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saatin sonunda yeniden ateş açan Bay, polis memuru Furkan P.'yi ayağından vurdu. Polis ekipleri tüm uyarılara karşın silahını bırakmayan Sefa Bay'ı vurarak etkisiz hale getirdi. Polis memuru ile şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan şüpheli Sefa Bay yaşamını yitirdi.

VALİ HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgeye gelip incelemelerde bulundu ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'den olaya ilişkin bilgi aldı. Vali Hatipoğlu, "İlimizde sabahın erken saatlerinde maalesef madde kullanımında olan bir vatandaşımız, kendisini polise vurdurtmak için çeşitli hareketlerde bulunuyor. An itibarıyla, tekrar vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için, çevreye ateş etmeye başlayınca, polisimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu süreç içerisinde bir polisimiz maalesef ayağından yaralandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca tüm mahallelimize ve Elazığ'ımıza da aynı şekilde geçmiş olsun dileklerimi ile ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Elazığ, Polis, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Esper Soydan:
    onu etkisizleştirmek için öldürülmesi doğrumu ayaklarınada sıkılabilirdi? 15 135 Yanıtla
    123456Ff.:
    kardeşim inşallah böyleleriyle karşılaşırsın ve sen daha kibar yaklaşırsın. 30 2
    rs202020:
    Aynen hatta üzerine ağ atılıp yakalanmalı ve çiçekle ödüllendirilmeliydi... 17 3
    Murat Çevre:
    Adam kafa uçuk eli silahlı ateş ediyor adamı vuruyor. eeer 9 1
  • Son Mohikan:
    Darısı Diğer Pisliklere. 86 4 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    İşallah polise suruşturma acılmaz 69 3 Yanıtla
  • Han:
    yapılması gereken bu, ayağa değil kafaya sıkılması 56 7 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    uzaktan eğitimlemi özel harekatçı oldun allahın adamı 1 saat kalkanla yürüyüp sarhoşa vurulmak nedir :) 7 43 Yanıtla
    Abdulvahap Yıldız:
    Taylan sende mi talimat alması gerekirdi boş insalar senin gibi boş yorumlar yapar işte 11 2
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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