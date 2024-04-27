Özel hastanelerde rüşvet suçuna karışan 41 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Özel hastanelerde rüşvet suçuna karışan 41 şüpheli gözaltına alındı

Özel hastanelerde rüşvet suçuna karışan 41 şüpheli gözaltına alındı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, özel hastanelerde rüşvet suçuna karışan 14 doktor, 17 hemşire ve 8 hastane görevlisi dahil olmak üzere toplam 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, bebek hastaların tedavi sürecini uzatarak ödeme almaya devam ettikleri, usulsüz tıbbi işlemler gerçekleştirdikleri ve rüşvet aldıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise dijital materyal, yasa dışı ilaçlar ve usulsüz tıbbi dokümanlar ele geçirildi.

27.04.2024 12:13
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Özel hastanelerde, rüşvet suçuna konu maddi menfaat temin eden ve aralarında 14 doktor, 17 hemşire, 8 hastane görevlisinin de olduğu toplam 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda ekipler, aralarında doktor, hemşire ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının da olduğu örgütlü hareket eden şüphelilerin, rüşvet suçuna konu maddi menfaat temin ettikleri bilgisine ulaştı. Çalışmalar çerçevesinde, özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine usulsüz bebek hasta sevk ettikleri, SGK Başkanlığınca özel hastanelerde tedavi gören bebek hastalara günlük 8 bin TL ödeme yapıldığı için hastane görevlilerinin iyileşen ve taburcu edilmesi gereken bebekleri, ödeme almaya devam edebilmek için hastanelerde tutmaya devam ettikleri, bahse konu yoğun bakım ünitelerinde 7/24 bulunması zorunlu doktor personeli masraflardan kaçınmak için yoğun bakım ünitesinde bulundurmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda görevli olarak gösterildiği ancak bebek hastaların durumları ağırlaştığı gün ve saatlerde görevli gösterilen doktorlara ait telefonların hastanelerden uzak bambaşka noktalarda baz verdikleri, yoğun bakım ünitelerinde mütemadiyen hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini telkin ettikleri, hasta yakınları doktorla görüşmek istediğinde hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttıkları tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul ve Tekirdağ'da yapılan eşzamanlı operasyonda, aralarında 14 doktor, 17 hemşire, 8 hastane görevlisinin de olduğu toplam 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda, 45 dijital materyal, 55 kutu yasa dışı ilaç, 102 sayfa usulsüz tıbbi işlemlere ilişkin doküman ele geçirildi. Firar olan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Özel hastanelerde rüşvet suçuna karışan 41 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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