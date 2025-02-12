Özlem Gürses'in ev hapsi cezası 52 gün sonra kaldırıldı - Son Dakika
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Özlem Gürses'in ev hapsi cezası 52 gün sonra kaldırıldı

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Gazeteci Özlem Gürses hakkında yayında kullandığı ifadeler nedeniyle "Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan ev hapsi kararı verilmiş ve yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. 52 gün sonra cezası kaldırılan Gürses'in elektronik kelepçesi canlı yayın sırasında çıkarılırken o anlarda gözyaşı döken ünlü gazeteci "Özgürlük güzel" ifadelerini kullandı.

12.02.2025 10:40
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Youtube kanalındaki bir ifadesi nedeniyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verilmiş ve yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

SICAK BİR GELİŞME YAŞANDI

Elektronik kelepçe takılan ve yaşananların ardından Sözcü TV'deki yayınlarını evinden sürdüren Özlem Gürses ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Özlem Gürses'in ev hapsi cezası 52 gün sonra kaldırıldı

"52 GÜN SONRA İLK DEFA KAPININ DIŞINA ÇIKIYORUM"

Gürses hakkında verilen ev hapsi cezası 52 gün sonra kaldırıldı. Gürses'in kelepçesinin çıkarıldığı anlar yayın sırasında izleyicilerle paylaşılırken, ev hapsi kararı kaldırılan gazeteci kelepçesinin çıkarılmasının hemen ardından "52 gün sonra ilk defa kapının dışına çıkıyorum, özgürlük güzel" ifadelerini kullandı.

"GEÇMEZ DENEN ZAMAN GEÇER"

Daha sonra gözyaşlarını tutamayan Gürses, "Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Heyecanımı bağışlayın. Ben yine stüdyomda işimin başındayım" diye konuştu.

Özlem Gürses\'in ev hapsi cezası 52 gün sonra kaldırıldı

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Son Dakika 3.Sayfa Özlem Gürses'in ev hapsi cezası 52 gün sonra kaldırıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Fahri Sağgül:
    Çıkartmayın bırakın hatıra olarak kalsın 12 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Haydi Geçmiş Olsun 12 8 Yanıtla
  • Kazım Özkan:
    geçmiş olsun 7 8 Yanıtla
  • Serdar Er:
    ayağını denk al kimse türkiye cumhuriyeti ni aşagılayamaz herkez bir gün hesap verecek 6 7 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    gine iftiralara yalan haberlere başlaya bilirsin 4 2 Yanıtla
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