Özlem Gürses\'in ev hapsi cezası 52 gün sonra kaldırıldı

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Youtube kanalındaki bir ifadesi nedeniyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verilmiş ve yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

SICAK BİR GELİŞME YAŞANDI

Elektronik kelepçe takılan ve yaşananların ardından Sözcü TV'deki yayınlarını evinden sürdüren Özlem Gürses ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

"52 GÜN SONRA İLK DEFA KAPININ DIŞINA ÇIKIYORUM"

Gürses hakkında verilen ev hapsi cezası 52 gün sonra kaldırıldı. Gürses'in kelepçesinin çıkarıldığı anlar yayın sırasında izleyicilerle paylaşılırken, ev hapsi kararı kaldırılan gazeteci kelepçesinin çıkarılmasının hemen ardından "52 gün sonra ilk defa kapının dışına çıkıyorum, özgürlük güzel" ifadelerini kullandı.

"GEÇMEZ DENEN ZAMAN GEÇER"

Daha sonra gözyaşlarını tutamayan Gürses, "Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Heyecanımı bağışlayın. Ben yine stüdyomda işimin başındayım" diye konuştu.