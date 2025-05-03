Özpar Kauçuk Fabrikasında Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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Özpar Kauçuk Fabrikasında Yangın Kontrol Altında

Özpar Kauçuk Fabrikasında Yangın Kontrol Altında

Tekirdağ'daki kauçuk deposunda çıkan yangın, 3 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

03.05.2025 17:16
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Özpar Kauçuk Kalıp Fabrikası'nda çıkan yangın, 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Fabrikaya ait kauçuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek üç ayrı depoya daha sıçradı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangında gökyüzünü kaplayan siyah duman çevre ilçelerden de görüldü.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, AFAD arama kurtarma ekipleri ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangına ilişkin açıklama yapan Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, "Kauçuk deposunda başlayan yangın, 3 ayrı depoya daha sıçradı. Şu an yangın kontrol altına alınmış durumda. Herhangi bir can kaybımız yok, mahsur kalan vatandaşımız yok, yaralımız yok. Maddi kayıp haricinde herhangi bir kaybımız yok. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Yangının çıkış nedeni hakkında da bilgi veren Günlü, "Yangının çıktığı yer bir depo. Bugün de kapalıydı ve orada herhangi bir personel bulunmamaktaydı. İlk intiba olarak bir elektrik arızası gibi duruyor, ancak henüz net bir tespit yapılmış değil" diye konuştu.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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