Pabuçlu Mahallesi\'nde Kuşun Kargı Breaker\'ına Çarpmasıyla Yangın Çıktı

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Pabuçlu Mahallesi'nde trafo yakınlarındaki elektrik tellerine bir kuşun çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar, kuru otların tutuşmasına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, mahalle sakinlerinin çabalarıyla kontrol altına alındı.

Yangın, Pabuçlu Mahallesi'nin Pıynartepe mevkiisinde köy merası olarak bilinen alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik tellerine çarpan bir kuşun sebep olduğu kıvılcımlar, bölgede bulunan kuru ot ve çalılıkları tutuşturdu. Olay yerine yakın noktada tarım makinelerinin de bulunması, alevlerin bir anda büyümesine ve çevrenin siyah dumanlarla kaplanmasına yol açtı. Yangının fark edilmesinin ardından mahalle halkı, kovalarla su taşıyarak ve ağaç dallarıyla müdahalede bulunarak alevleri söndürmeye çalıştı. Traktörlerle yapılan müdahalenin de etkisiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın yerinde soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, yangının kuşun elektrik tellerine çarpması ve çarpma esnasında oluşan kıvılcımlar nedeniyle başladığı tespit edildi. Çarpan kuşun ise çıkan yangında yanarak kömürleştiği gözlemlendi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda, vatandaşların hızlı müdahalesi olabilecek bir facianın önüne geçti. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından gerekli inceleme başlatıldı. - MANİSA