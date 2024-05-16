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Paketçi paket oldu: Motokuryenin siparişleri uyuşturucu çıktı

EDİRNE - Edirne'de polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde durdurulan bir motokuryenin sipariş sepetinde uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptığı denetimlerde şüpheli tavırlar sergileyen bir motokuryeyi durdu. Durdurulan motokuryenin motosikletinde yiyecek siparişleri yerine poşetler içinde hazır şekilde skunk uyuşturucu maddesi bulundu.

5 poşet satışa hazır skunk ele geçirilirken, zehir taciri şüphelisi F.A. gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.