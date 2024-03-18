Pakistan, Afganistan topraklarına düzenlendiği hava saldırılarında Pakistan'da çeşitli terör saldırı düzenleyen Hafız Gul Bahadur Grubu'nu hedef aldığını açıkladı.
Pakistan, Afganistan'a düzenlediği hava saldırılarına dair açıklama yaptı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan topraklarına düzenlenen hava saldırılarında Pakistan'da çeşitli terör saldırıları düzenleyen Hafız Gul Bahadur Grubu'nun hedef alındığı belirtildi. Saldırıların istihbarata dayalı olarak gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Hafız Gul Bahadur Grubu'nun ülkede yasaklı olan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ile birlikte yüzlerce sivil ve güvenlik gücünün ölümüne neden olan birçok terör saldırısından sorumlusu olduğu aktarıldı. Pakistan'ın son iki yıldır TTP'nin de aralarında bulunduğu terör örgütlerinin Afganistan'daki varlığına ilişkin ciddi endişelerini Afgan hükümetine defalarca ilettiği belirtilen açıklamada, teröristlerin Pakistan'ın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğu ve Pakistan topraklarında terör saldırıları düzenlemek için sürekli olarak Afgan topraklarını kullandıkları aktarıldı.
Saldırılarda 3'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yerel saatle 03.00 sıralarında sınırdaki Paktika ve Host vilayetlerindeki sivillere ait evlere düzenlenen saldırılarda 5 kadın ve 3 çocuğun hayatını kaybettiğini açıklamıştı. - İSLAMABAD
Son Dakika › 3.Sayfa › Pakistan, Afganistan'a düzenlediği hava saldırılarında terör grubunu hedef aldığını açıkladı - Son Dakika
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Devlet Hastanesi müdür yardımcısı Muhammet A'nın evinin bulunduğu Kadıköy Mahallesi'nde bir kişi darbedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından İ.E, O.T, S.T. ve T.A'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Bandırma-Karacabey karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kamyonetin şarampole girmesi sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü yaralanırken, yolcu olarak bulunan kişi ise ağır yaralandı. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen nevruz programında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 kişi ve sosyal medyada Öcalan posteri yayınlayan 2 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart Salı günü düzenlenecek bir program nedeniyle Sağduyu Caddesi ve çevresindeki yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir beton üretim fabrikasında meydana gelen sanayi tüpü patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i taburcu edildi. Patlamada ölen Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü'nün Pendik'te tanınan bir iş adamı olduğu belirlendi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tekeri patlayan bir otomobil şarampole uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 7 kişi olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşanan olayda, 14 yaşındaki bir çocuk tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze Şeridi'nde 1,1 milyon kişinin felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Gazze Şeridi'nde insani kriz her geçen gün derinleşiyor. WFP raporunda, Gazze'nin kuzey kesiminde kıtlığın kapıda olduğu ve nüfusun tamamının kriz seviyelerinde ya da daha kötü gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Yardım kuruluşlarına izin verilmesi halinde kıtlığın durdurulabileceği vurgulanan raporda, Gazze'ye her gün en az 300 tırın girmesi gerektiği ifade edildi.
İstanbul Bayrampaşa'da, izin gününde kendisine ait araçla ters yöne giren polis memuru, trafikte bir kişiyle yol verme tartışmasına girişti. Tartışmanın kızışmasıyla birlikte polis, diğer sürücüyü silahla bacağından vurdu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken polis memuru ise gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?