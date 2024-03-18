Pakistan, Afganistan'a düzenlediği hava saldırılarında terör grubunu hedef aldığını açıkladı

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Pakistan, Afganistan topraklarına düzenlendiği hava saldırılarında Pakistan'da çeşitli terör saldırı düzenleyen Hafız Gul Bahadur Grubu'nu hedef aldığını açıkladı.

Pakistan, Afganistan'a düzenlediği hava saldırılarına dair açıklama yaptı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan topraklarına düzenlenen hava saldırılarında Pakistan'da çeşitli terör saldırıları düzenleyen Hafız Gul Bahadur Grubu'nun hedef alındığı belirtildi. Saldırıların istihbarata dayalı olarak gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Hafız Gul Bahadur Grubu'nun ülkede yasaklı olan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ile birlikte yüzlerce sivil ve güvenlik gücünün ölümüne neden olan birçok terör saldırısından sorumlusu olduğu aktarıldı. Pakistan'ın son iki yıldır TTP'nin de aralarında bulunduğu terör örgütlerinin Afganistan'daki varlığına ilişkin ciddi endişelerini Afgan hükümetine defalarca ilettiği belirtilen açıklamada, teröristlerin Pakistan'ın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğu ve Pakistan topraklarında terör saldırıları düzenlemek için sürekli olarak Afgan topraklarını kullandıkları aktarıldı.

Saldırılarda 3'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yerel saatle 03.00 sıralarında sınırdaki Paktika ve Host vilayetlerindeki sivillere ait evlere düzenlenen saldırılarda 5 kadın ve 3 çocuğun hayatını kaybettiğini açıklamıştı. - İSLAMABAD