Pakistan-Afganistan Sınırında Çatışmalar Büyüyor
Pakistan-Afganistan Sınırında Çatışmalar Büyüyor

27.02.2026 00:25
Pakistan-Afganistan sınırındaki çatışmalarda can kaybı 60’a yükselirken, Pakistan hava saldırıları düzenledi.

Pakistan- Afganistan sınırında yaşanan çatışmalarda yaşanan can kaybı 2'si Pakistan askeri olmak üzere 60'a yükselirken Pakistanlı güvenlik kaynakları, Pakistan'a ait savaş uçaklarının Afganistan'ın başkenti Kabil'e ve Kandahar şehirlerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Pakistan-Afganistan arasındaki sınır çatışmalarında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Pakistanlı güvenlik kaynakları, gece saatlerinde şiddetlenen çatışmalar sırasında havalanan Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Afganistan'ın başkenti Kabil'e ve Kandahar şehrine hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırılar kapsamında ayrıca Nangarhar vilayetinde bir mühimmat deposunun imha edildiği aktarıldı. Kaynaklar ayrıca Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Kurram bölgesinde Afganistan'ın Taliban yönetimine ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi.

"Etkisiz hale getirilen Afgan güçlerinin sayısı 58'e ulaştı"

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, son gelişmelerle birlikte Pakistan ordusunun Afganistan'ın saldırılarına verdiği karşılık sonucunda etkisiz hale getirilen Afganistan güvenlik güçlerinin sayısının 58'e ulaştığını, 102 Afgan güvenlik görevlisinin ise yaralandığını açıkladı. Pakistan'dan daha önce yapılan bir açıklamada, 2 Pakistanlı askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Tarar, daha önceki açıklamasında Afganistan'ın sınır hattı boyunca gerçekleştirdiği saldırıların "nedensiz" olduğunun altını çizerken, Afgan askeri unsurlarına yönelik özel bir operasyon başlatıldığını kaydetmişti.

Afganistan geniş çaplı taarruz operasyonları başlatmıştı

Geçtiğimiz saatlerde Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki hava saldırılarına karşılık Durand Hattı boyunca Pakistan askeri üsleri ve tesislerine geniş çaplı taarruz operasyonları başlatıldığını açıklamıştı. Mücahid, çeşitli bölgelerde Pakistan ordusuna ait mevzilerin ele geçirildiğini söylemişti.

Pakistan, DEAŞ ve TTP hedeflerini vurmuştu

Sınırda yaşanan son çatışmalar, Pakistan'ın 22 Şubat'ta Afganistan'a yönelik hava saldırılarının ardından geldi. Pakistan İçişleri Bakanı Talal Chaudhry, Pakistan'ın Afganistan topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamasında, Pakistan-Afganistan sınırında Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ve terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluna ait 7 noktanın vurulduğunu aktarmıştı. Chaudhry, "Operasyonlar kapsamında Pakistan yedi farklı hedefi vurdu ve en az 70 terörist öldürüldü" demişti.

Afgan yetkililer ise söz konusu saldırıda sivil kayıplar olduğunu iddia ederek saldırıya misilleme gerçekleştirileceğine yönelik açıklamada bulunmuştu. - İSLAMABAD

