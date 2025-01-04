Pakistan'da Bombalı Saldırı: 5 Ölü, 32 Yaralı

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Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Pakistan'da Belucistan eyaletinde yer alan Turbat kentinde bombalı saldırı düzenlendi. Araçların geçişi sırasında düzenlenen saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Yetkililer, yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğunu belirterek, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. - İSLAMABAD