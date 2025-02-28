Pakistan'da cuma namazı sırasında camide patlama: 5 ölü, 23 yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da cuma namazı sırasında camide patlama: 5 ölü, 23 yaralı

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan Nowshera kentindeki bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Patlamanın bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

28.02.2025 13:45  Güncelleme: 14:21
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Nowshera kentinde medrese içindeki bir camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı.

FAİLİN İNTİHAR BOMBACISI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ön soruşturmaya göre saldırının bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği ve ekiplerin incelemesinin sürdüğü ifade edildi.

Pakistan\'da cuma namazı sırasında camide patlama: 5 ölü, 23 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pakistan'da cuma namazı sırasında camide patlama: 5 ölü, 23 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cihan CANKAYA:
    neden acaba islamin oldugu yerden huzur kaciyor ? 2 3 Yanıtla
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