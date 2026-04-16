Pakistan'da Gaz Boru Hattı Patladı: 8 Ölü

Pakistan'ın Pahtunhva eyaletine bağlı Haripur bölgesindeki Hattar Sanayi Bölgesi'nde gaz botu hattındaki sızıntı patlamaya neden oldu. Patlamanın ardından yangın çıkarken, olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 8 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, bölge güvenlik çemberine alındı. - İSLAMABAD