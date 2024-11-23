Pakistan'da Mezhep Çatışması: 33 Kişi Öldü

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Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde Sünni ve Şii gruplar arasında çıkan olaylarda en az 33 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kurram bölgesinde Sünni ve Şii gruplar arasında şiddet olayları yaşanıyor. Bagan ve Bacha Kot'ta silahlı kişilerin dükkanları, evleri ve kamu mallarını ateşe verdiği belirtildi. Polis 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını aktardı. Üst düzey bir polis memuru, "Saat 19.00 civarında bir grup Şii, Sünnilerin çoğunlukta olduğu Bagan Çarşısı'na saldırdı. Ateş ettikten sonra tüm çarşıyı ateşe verdiler ve yakındaki evlere girip benzin döküp ateşe verdiler. İlk bilgiler 300'den fazla dükkanın ve 100'den fazla evin yakıldığını gösteriyor" diyerek Sünnilerin de karşılık verdiğini ifade etti.

Kurram'da son aylarda mezhep çatışmaları giderek artmış, yaklaşık 150 kişi yaşamını yitirmişti. Son olarak iki gün önce bir konvoya düzenlenen saldırıda 42 kişi hayatını kaybetmişti. - İSLAMABAD