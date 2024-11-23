Pakistan'da Mezhep Çatışması: 33 Kişi Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Pakistan'da Mezhep Çatışması: 33 Kişi Öldü

Hayber Pakhtunkhwa'da Sünni ve Şii gruplar arasında çıkan şiddet olaylarında 33 kişi hayatını kaybetti.

23.11.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde Sünni ve Şii gruplar arasında çıkan olaylarda en az 33 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kurram bölgesinde Sünni ve Şii gruplar arasında şiddet olayları yaşanıyor. Bagan ve Bacha Kot'ta silahlı kişilerin dükkanları, evleri ve kamu mallarını ateşe verdiği belirtildi. Polis 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını aktardı. Üst düzey bir polis memuru, "Saat 19.00 civarında bir grup Şii, Sünnilerin çoğunlukta olduğu Bagan Çarşısı'na saldırdı. Ateş ettikten sonra tüm çarşıyı ateşe verdiler ve yakındaki evlere girip benzin döküp ateşe verdiler. İlk bilgiler 300'den fazla dükkanın ve 100'den fazla evin yakıldığını gösteriyor" diyerek Sünnilerin de karşılık verdiğini ifade etti.

Kurram'da son aylarda mezhep çatışmaları giderek artmış, yaklaşık 150 kişi yaşamını yitirmişti. Son olarak iki gün önce bir konvoya düzenlenen saldırıda 42 kişi hayatını kaybetmişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Pakistan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pakistan'da Mezhep Çatışması: 33 Kişi Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:08 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
17:52 Bodrum FK-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu Bodrum FK-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
17:06 Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa’da her yeri vurabiliriz Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz
14:32 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
13:18 Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç
01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
00:16 Samsun’da iğrenç olay: 76 yaşındaki adam köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı Samsun'da iğrenç olay: 76 yaşındaki adam köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı
23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
23:16 Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için ’Yasak’ kararı Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için 'Yasak' kararı
23:00 Ordu’da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti Ordu'da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti
21:45 THY, İstanbul Havalimanı’ndan 38 seferini iptal etti THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti
21:41 Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 18:54:24. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'da Mezhep Çatışması: 33 Kişi Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.