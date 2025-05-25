Pakistan'da 21 Mayıs'ta okul otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 10'a yükseldi.
Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Kuzdar bölgesinde 21 Mayıs'ta okul otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı arttı. Yetkililer, saldırıdan yaralı olarak kurtulanların hayatını kaybetmesi ile can kaybının 5'ten 10'a yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin 8'inin çocuk, 2'sinin yetişkin olduğunu belirtti.
Saldırıda 43 kişi de yaralanmıştı. Pakistan, saldırıyla ilgili Hindistan'ı suçlamıştı. - KETTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Pakistan'da Okul Otobüsüne Bombalı Saldırı: 10 Ölü - Son Dakika
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