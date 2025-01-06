Pakistan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Kot Addu bölgesinde yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Yetkililer, otobüsün Rawalpindi'den Multan'a gittiğini belirtti. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAÇİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Pakistan'da Otobüs Devrildi: 6 Ölü, 26 Yaralı - Son Dakika
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