Pakistan'da Otobüs Devrildi: 6 Ölü, 26 Yaralı

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Pakistan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Kot Addu bölgesinde yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Yetkililer, otobüsün Rawalpindi'den Multan'a gittiğini belirtti. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAÇİ