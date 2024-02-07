Pakistan'da Seçim Öncesi İki Bombalı Saldırı: 25 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da Seçim Öncesi İki Bombalı Saldırı: 25 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan\'da Seçim Öncesi İki Bombalı Saldırı: 25 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pişin bölgesindeki siyasi parti seçim ofisi yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 15, Killa Saifullah bölgesindeki Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi'nin seçim ofisi yakınlarındaki saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetti. Pakistan Seçim Komisyonu (ECP) tarafından yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin yetkililerden rapor istendiği duyuruldu. Polis saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.

07.02.2024 12:36
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Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pişin bölgesinde yer alan siyasi parti seçim ofisi yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 15, Killa Saifullah bölgesindeki Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi'nin seçim ofisi yakınlarındaki saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da yarın yapılacak genel seçim öncesi 2 bombalı saldırı düzenlendi. İlk saldırı Belucistan eyaletine bağlı Pişin bölgesinde yer alan siyasi parti seçim ofisi yakınlarında düzenlenirken, saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 40 kişi tedavi altına alındı. Polis, saldırıyı doğrularken, bölgeyi kordon altına aldı.

Pakistan Seçim Komisyonu (ECP) tarafından yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin yetkililerden rapor istendiği duyuruldu.

JUI-F Partisi'nin seçim ofisi yakınlarındaki patlamada 10 ölü

Belucistan eyaletine bağlı Killa Saifullah bölgesinde ise Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi'nin seçim ofisi yakınlarında düzenlenen saldırıda, en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişinin ise hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Polis saldırılara ilişkin soruşturma başlattı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

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