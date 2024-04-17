Pakistan'da Şiddetli Yağışlar ve Yıldırımlar Sonucu Ölü Sayısı 71'e Yükseldi

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Pakistan'da son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller ve düşen yıldırımlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi.

Pakistan'da şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel felaketi ve yıldırım düşmesi sonucu yaşanan can kaybı giderek artıyor. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, cumartesi gününden hayatını kaybedenlerin sayısının 71'e, yaralı sayısının 67'ye yükseldiği bildirildi. Can kayıplarının 32'sinin Hayber Pakhtunkhwa'da kayıtlara geçtiği, ölenlerin 15'in çocuk olduğu ifade edildi. Eyalette 41 kişinin yaralandığı, bin 370 evde ise hasar meydana geldiği aktarıldı.

Doğudaki Pencap eyaletinde ise 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde 8 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığını belirtildi. Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'de ise şiddetli yağışlarda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığını ve 47 evin yıkıldığı öğrenildi. Şiddetli yağış ve fırtınanın 29 Nisan'a kadar etkili olacağı konusunda uyarıda bulunuldu. - İSLAMABAD