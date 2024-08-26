Pakistan'da silahlı saldırı: 23 kişi öldürüldü

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde silahlı şahıslar durdurdukları otobüs ve kamyonlarda kimlik kontrolü yaptıktan sonra 23 kişiyi öldürdü.

Pakistan'da sivillere silahlı saldırı düzenlendi. Belucistan eyaletinde kapattıkları otoyolda otobüs ve kamyonları durdurarak kimlik kontrolü yapan silahlı şahıslar, 23 kişiyi araçlarından zorla indirerek öldürdü. Saldırının ardından çok sayıda araç ateşe verildi.

Saldırıları üstlenen Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından yapılan açıklamada, öldürülenlerin sivil kıyafetli askerler olduğunu iddia etti.

"Pencap'tan gelen kişiler tespit edilerek vuruldu"

Musakhel bölgesi üst düzey yetkilisi Najibullah Kakar yaptığı açıklamada, otobüs, kamyonet ve kamyonların Pencap eyaletini Belucistan'a bağlayan otoyolda birbiri ardına durdurulduğunu söyledi. Kakar, "Militanların sayısı 30 ila 40 arasındaydı. 22 aracı durdurdular. Pencap'a giden ve Pencap'tan gelen araçlar denetlendi ve Pencap'tan gelen kişiler tespit edilerek vuruldu" dedi. Kakar, ölenler arasında 2 paramiliter askerin ve Pancaplı işçilerin olduğunu söyledi. - BELUCİSTAN