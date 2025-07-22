Pakistan\'daki Sel Felaketi: 242 Can Kaybı

Pakistan'da haziran ayının sonlarında başlayan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye yükseldi.

Pakistan'da haziran ayının sonlarında başlayan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Pakistan genelinde son 24 saatte meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişi daha hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 242'ye yükseldi. Pakistan genelinde yaralı sayısı ise 600'e ulaştı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 40 kadın ve 104 çocuğun bulunduğu aktarılarak, Pencap eyaletinin 135 can kaybı ve 470 yaralı ile afetlerden en çok etkilenen eyalet olduğu ifade edildi. NDMA, 25'i son 24 saatte olmak üzere muson yağmurlarının başlamasından bu yana 804 evde hasar meydana geldiğini açıkladı. Can kayıplarının binalarda yaşanan çökmeler, toprak kaymaları, ani seller, yıldırım düşmesi ve elektrik çarpması sonucu yaşandığı aktarıldı. - İSLAMABAD