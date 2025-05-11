Pakistan, Hindistan'da 26 Askeri Hedef Vurdu

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Pakistan ordusunun dün Hindistan'da 26 askeri hedefi vurduğunu açıkladı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Pakistan ile Hindistan arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Chaudhry, Pakistan ordusunun dün Bunyan-un-Marsoos Operasyonu kapsamında Hindistan'da 26 askeri hedefi vurduğunu belirterek, Pakistan'a ait onlarca SİHA'nın Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi de dahil olmak üzere Hindistan'daki büyük şehirlerin üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini ifade etti. Chaudhry, düşman birliklerinden bazılarının saldırıların ardından beyaz bayrak çektiğini aktardı.

Hindistan saldırılarında ölenlere taziyelerini ileten Chaudhry, yaralılara geçmiş olsun dileklerinin iletti. Hindistan'ın dezerformasyon çabalarını boşa çıkaran Pakistan medyasına da teşekkür eden Chaudhry, Pakistan'ın verdiği karşılığın bir ders kitabı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Chaudhry, Pakistan'ın ateşkes talep ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Pakistan'ın hiçbir zaman ateşkes talebinde bulunmadığını kayıtlara geçirmeme izin verin" ifadelerini kullandı. Chaudhry, ayrıca Pakistan Ordusu tarafından gözaltına alınan Hintli pilot bulunmadığını açıklayarak, söz konusu haberleri yalanladı.

Trump ateşkesi açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı paylaşımında, "ABD'nin arabuluculuğunda uzun bir gece süren görüşmelerin ardından Hindistan ve Pakistan'ın tam ve derhal ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu ve aklıselim davrandığı için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Hindistan Sindoor Operasyonu'nu başlatmıştı

Hindistan, 22 Nisan'da Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesinden Pakistan'ı sorumlu tutmuştu. Pakistan yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan'a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu başlatarak "terör altyapısını" hedef aldığını açıklamıştı. İki ülke arasında başlayan askeri çatışmalarda can kayıpları yaşanmıştı. - İSLAMABAD