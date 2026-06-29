Pakistan'ın Afganistan'a Hava Saldırısı - Son Dakika
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Pakistan'ın Afganistan'a Hava Saldırısı

29.06.2026 11:15
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Pakistan'ın hava saldırısında 36 ölü, 163 yaralı. Sivil hedefler vuruldu, köyler bombalandı.

Pakistan'ın askeri uçakları dün gece Afganistan'ın doğusunda yer alan Paktiya, Paktika ve Kunar vilayetlerini bombaladı.

Pakistan'ın askeri uçakları, Afganistan'ın doğusunu vurdu. Ülkenin doğusundaki Paktiya, Paktika ve Kunar eyaletlerine yönelik hava saldırısında 36 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin ise yaraladığı kaydedildi. Afganistan Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Hamdullah Fitrat, "Paktiya ilinin Çamkani ilçesine bağlı Manduhil köyünde, Pakistan savaş uçaklarının bir sivil evi bombalaması sonucu bir yaşlı adam ile bir çocuk hayatını kaybetti. Ailenin diğer fertleri ise yaralandı. Ancak köy halkı kurtarma çalışmaları için olay yerine toplandığında bölge ikinci kez bombalandı. İkinci saldırıda 28 köylü hayatını kaybetti, 158 kişi ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

Paktika ilinin Giyan ilçesine bağlı Walust köyünde bir sivil ev bombalandı. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Kunar ilinin Manawara ilçesine bağlı Barolo köyünde bir sivilin evi bombalandı. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak ev tamamen yıkıldı ve maddi hasar meydana geldi. - KABİL

Kaynak: İHA

Afganistan, Pakistan, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'ın Afganistan'a Hava Saldırısı - Son Dakika

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