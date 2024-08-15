Pakistan Ordusunda Tutuklamalar: Eski İstihbarat Şefiyle Bağlantılı 3 Emekli Subay Tutuklandı

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Pakistan ordusu, eski istihbarat şefi Faiz Hameed'in tutuklanmasıyla bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle 3 emekli subay tutuklandı.

Pakistan ordusu, eski istihbarat şefi Faiz Hameed'in tüşvet davasından tutuklanmasının ardından yeni tutuklamalarla sarsıldı. Ordudan yapılan açıklamada, Hameed'in tutuklanmasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiye üç emekli subayın da tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, subaylar ve suç ortaklarına yönelik soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. - İSLAMABAD