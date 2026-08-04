Palandöken\'de Metruk Binada Yangın Çıktı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Adnan Menderes Mahallesi Buket Sokak'ta bulunan metruk bir binada henüz nedeni bilinmeyen şekilde çıkan yangın, bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına zamanında yapılan müdahale sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında bir kişi hafif şekilde kolundan yaralandı ve olay yerinde müdahalesi yapıldı. Mahalle sakinleri de kısa süreli bir panik yaşadı. Polis ve itfaiye yetkilileri yangınla incelemelerini sürdürüyor.