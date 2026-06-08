Palandöken\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Palandöken ilçesinde bulunan Alparslan Türkeş Bulvarı 90. Sokak üzerindeki Hacı Selim Camii önünde iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, 27 AGE 710 plakalı araç ile 25 ADV 972 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 25 ADV 972 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın, kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği iddia edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeni yapılacak teknik ve idari incelemelerin ardından netlik kazanacak. - ERZURUM