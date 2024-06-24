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Palet fabrikasında korkutan yangın

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Çikolata fabrikasına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerini müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olay, Sincan'ın Temelli mevkinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sabah saatlerinde palet üreten bir fabrikada yangın meydana geldi. Dumanların yoğunlaştığı yangında alevler bir çikolata fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili ekipler inceleme başlatıldı.