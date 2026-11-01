Palm Beach County'deki Greenacres'te düşen Learjet 60 tipi özel uçak paniğe yol açtı - Son Dakika
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Palm Beach County'deki Greenacres'te düşen Learjet 60 tipi özel uçak paniğe yol açtı

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Palm Beach County\'deki Greenacres\'te düşen Learjet 60 tipi özel uçak paniğe yol açtı
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Florida'nın Palm Beach County bölgesinde Learjet 60 tipi özel uçak Greenacres'te şehir merkezine düştü. Kazanın ardından çevredeki hastaneler alarma geçirilirken yollar çift yönlü trafiğe kapatıldı; can kaybı ve yaralanmaya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

ABD'nin Florida eyaletindeki Palm Beach County bölgesinde Learjet 60 tipi özel uçak, şehir merkezine düştü. Kaza yoğun paniğe neden oldu.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Palm Beach County bölgesinde Learjet 60 tipi özel uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde kaza sonrasında uçağın düştüğü bölgede derin bir çukur oluştuğu, küçük çaplı yangın çıktığı, enkaz parçalarının etrafa dağıldığı ve olay yeri yakınındaki elektrik altyapısında hasar meydana geldiği görüldü. Yetkililerden kazada can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Greenacres bölgesinde yerel saatle 13.10 sıralarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, muhtemel can kayıplarına ilişkin endişeler arttı. Bölgede muhtemel bir toplu can kaybı yaşanabileceği değerlendirilerek, çevredeki hastaneler alarma geçirildi. Acil servislerin muhtemel yaralı ve hayatını kaybedenlere müdahale edebilmesi için hazırlık yaptığı bildirildi. Yetkililer, olayın ardından kazanın meydana geldiği bölgede yolların çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Bölgedeki ekiplerin olay yerinde müdahalesi ve incelemeleri sürerken, kazanın kesin nedeni, uçakta kaç kişinin bulunduğu ve can kaybı olup olmadığına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri3. SayfaFloridaGüncelDünyaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Palm Beach County'deki Greenacres'te düşen Learjet 60 tipi özel uçak paniğe yol açtı - Son Dakika
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