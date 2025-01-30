Pamukkale'de Kamyonet Kazası: 4 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika
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Pamukkale'de Kamyonet Kazası: 4 Ölü, 19 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçileri taşıyan midibüs devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti.

30.01.2025 12:19
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün alt geçitte devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada, Elif Karadağ, İlkay Tosun, Ramazan Gördü, Dilek Sarı hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede faaliyet gösteren bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 20 S 0547 plakalı Hasan Koyun yönetimindeki servis, otoban alt geçit köprüsünden geçerken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan servis minibüsü köprünün duvarına çarparak yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler devrilen servis aracındaki yaralıları çıkarttı.

Bölgeye gelen Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yetkililerden bilgileri alarak incelemelerde bulundu. Kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Coşkun, "Sabah saat 08.20 sıralarında işçi servisimiz tek taraflı kaza yapmıştır. Nedeniyle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Çalışmalar neticesinde kazanın oluş biçimiyle ilgili olarak açıklamalar yapılacaktır. İlk belirlemelere göre 4 vefatımız var. 19 yaralımız olduğunu tespit ettik. Yarlıların tamamı hastanelere sevk edildi. Yaralı olan vatandaşlarımızdan 4'ünün yaralı olduğu bilgisini aldık. Tek taraflı bir kaza. Bu kazanın nedeniyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar neticesinde kazanın oluş biçimi ortaya çıkacak" dedi.

Kazada ilk belirlemelere göre, içerisinde 25 kişinin bulunduğu servis midibüsünde, Elif Karadağ, İlkay Tosun, Ramazan Gördü, Dilek Sarı hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 19 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Hasan Koyun ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pamukkale'de Kamyonet Kazası: 4 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika

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