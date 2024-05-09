Pamukkale'de unutulan Polonyalı turist için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Pamukkale'de unutulan Polonyalı turist için arama çalışmaları devam ediyor

Pamukkale\'de unutulan Polonyalı turist için arama çalışmaları devam ediyor

Pamukkale'yi görmek için gelen 70 yaşındaki Polonyalı turist Maria Jolanta Latacz'ın kaybolması üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışmalarına devam ediyor. Ören yerinde yapılan araştırmalarda turiste ait bir iz bulunamadı ve güvenlik kameraları inceleniyor.

09.05.2024 10:27
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Dünyaca ünlü Pamukkale'yi görmek için geldiği Pamukkale'de unutulan 70 yaşındaki Polonyalı kadını turisti arama çalışmaları devam ediyor. Ören yerinde izine rastlanılamayan turistin bulunması için jandarma ekipleri titiz bir çalışma yürütüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni görmek için Denizli'ye gelen yabancı kafile, turun bitmesinin ardından bugün öğle saatlerinde kentten ayrılarak gezinin sonraki durağı olan Burdur'daki Salda Gölü'ne gitti. Kafileyi 100 kilometre gittikten sonra otobüsten indiren tur rehberi, kafilede yer alan 70 yaşındaki Polonya uyruklu Maria Jolanta Latacz'ın eksik olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine Pamukkale ören yerinde görevli güvenlik görevlileri tarafından yaşlı turistin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği de destek verdi.

Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale ören yerinde yapılan geniş çaplı araştırmalarda, Polonyalı yaşlı kadına ait bir ize rastlanmadı. Maria Jolanta Latacz'ın bulunması için ören yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından incelemeye alındı. Kayıp turistin bulunması için yürütülen çalışmaların çok sayıda jandarma ekibinin katılımıyla devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pamukkale'de unutulan Polonyalı turist için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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