Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti
08.07.2026 14:45  Güncelleme: 14:47
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü Alperen Çetin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Çavuşoğlu taziye mesajı yayımladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz pazar günü kontrolden çıkan motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 5 Temmuz Pazar günü Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi Yeni Yol üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Alperen Çetin idaresindeki 20 ASP 756 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpmış, çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücü ağır yaralanmıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan Çetin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Başkan Çavuşoğlu'ndan taziye mesajı

Hayatını kaybeden mesai arkadaşı için bir taziye mesajı yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde görev yapmakta olan değerli çalışma arkadaşımız Alperen Çetin, Pazar günü geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası sonucunda verdiği yaşam mücadelesini bugün ne yazık ki kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Niyazi Çavuşoğlu, Pamukkale, 3. Sayfa, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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