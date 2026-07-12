Dünyaca ünlü travertenlerin yakınındaki ormanlık alanda yangın - Son Dakika
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Dünyaca ünlü travertenlerin yakınındaki ormanlık alanda yangın

Dünyaca ünlü travertenlerin yakınındaki ormanlık alanda yangın
12.07.2026 20:05  Güncelleme: 20:13
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dünyaca ünlü travertenlere yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Atlı jandarma timleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dünyaca ünlü travertenlere yakın bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerine yakın bir noktada yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve çevre ilçelerden gelen destek ekipleri karadan hızla müdahaleye başladı. Yangının geniş bir alana yayılmasını önlemek için havadan da çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı ile müdahale sürüyor.

Atlı jandarmalar hortum taşıdı

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, vatandaşları güvenli alanlara yönlendirirken, söndürme çalışmalarına da destek veriyor. Arazi şartlarının zorlu olduğu noktalarda ise Pamukkale'de görev yapan atlı jandarma timleri devreye girdi. Atlı jandarmalar, araçların girmekte zorlandığı dik yamaçlara hortum taşıyarak itfaiye ve orman ekiplerinin çalışmalarına büyük katkı sağladı. Ekiplerin rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pamukkale, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Denizli, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dünyaca ünlü travertenlerin yakınındaki ormanlık alanda yangın - Son Dakika

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