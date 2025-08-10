Pamukova\'da Ağaçlık Alanda Yangın, Askeri Mühimmat Alanına Sıçradı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, askeriyenin mühimmat alanına sıçradı. Yangın, itfaiye, askeri birlikler ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Turgutlu Mahallesi Kireçlik Tepesi'nde askeriyenin cephanelik mevkiine yakın bölgede başladı. Mühimmat alanının dışında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek mühimmat bölgesine sıçradı. Bölgeye sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Pamukova Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araçlar ve askerler, yangına hızlı şekilde müdahale etti. 2 helikopterin havadan destek verdiği söndürme çalışmalarına köylüler de traktörleri ve su tankerleriyle katıldı. Mühimmat bölgesine sıçrayan alevler, askerlerin yoğun çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA