Pamukova\'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dakikalar önce ayrıldığı evinden dumanlar çıktığını gören vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri 5 katlı binanın, 3'üncü katında çıkan yangını söndürdü.

Yangın, Yenice Mahallesi Estergon Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. isimli vatandaşın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evinden dışarıya çıktıktan bir süre sonra dumanlar yükseldiğini gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangın ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA