Pamukova'da Yangında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pamukova'da Yangında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangında 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

02.11.2024 19:11
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Yangın, sabah saatlerinde Ahiler Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı Metin Atov'a ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından eve giren ekiplerce mahalle muhtarı Metin Atov'un, 84 yaşındaki annesi Hanife Atov'un cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Atov, Pamukova Ahılar Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pamukova'da Yangında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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