"Panel"cilerin savcılıkta ifadeleri alınmaya başlandı
İSTANBUL - İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla kişisel verileri ele geçiren 35'i çocuk olmak üzere gözaltına alınan 68 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadeleri alınmaya başlandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Panelciler Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?