Papua Yeni Gine'de Kabileler Arasında Çatışma: En Az 26 Ölü - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'de Kabileler Arasında Çatışma: En Az 26 Ölü

Papua Yeni Gine\'de Kabileler Arasında Çatışma: En Az 26 Ölü

Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletinde iki kabile arasında çıkan çatışmada en az 26 kişi öldü. Çatışma, kuzeydeki dağlık bir bölgede gerçekleşti ve bir kabile diğerini pusuya düşürdü. Enga Valisi, kabile çatışmalarının sık sık yaşandığına dikkat çekti. Avustralya Başbakanı ise güvenlik güçlerine destek sözü verdi.

19.02.2024 10:04
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Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletinde dağlık bir bölgede kabileler arasında çıkan çatışmada en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de kabileler birbirine girdi. Ülkenin kuzeyindeki Enga eyaletinde iki kabilenin üyeleri arasında dün çıkan çatışmada en az 26 kişi hayatını kaybetti. Polis, kuzeydeki dağlık bir bölgede düşman iki kabileden bir grubun diğer grubu pusuya düşürdüğünü açıkladı. Polis Teşkilatı Üst Düzey Yetkilisi George Kakas, "Kabile üyeleri kırsal kesimde, çalılıkların arasında öldürüldü" dedi.

Enga Valisi Peter Ipatas da bölgede kabile çatışmalarının her an çıkabileceğine ilişkin uyarılar olduğunu söyledi. Ipatas, "Bu kavganın devam edeceğini biliyorduk. Bunun gerçekleşmemesini sağlamak için uygun önlemleri aldıklarında emin olmak için geçen hafta güvenlik güçlerini uyardık. Bizim için çok ama çok üzücü bir olay ve ülke için de kötü bir şey" ifadelerini kullandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise haberlerin çok rahatsız edici olduğunu belirterek, "Özellikle polis memurlarının eğitimi ve Papua Yeni Gine'de güvenliğin sağlanması için önemli ölçüde destek sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Enga'daki çatışmaya neden olan kabilelerin geçtiğimiz yıl aynı eyalette yaşanan ve 60 kişinin öldüğü çatışmalardan da sorumlu olduğu öğrenildi.

Papua Yeni Gine yüzlerce kabileye ev sahipliği yaparken, bu kabilelerin birçoğu merkeze uzak arazilerde yaşıyor. - PORT MORESBY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Papua Yeni Gine'de Kabileler Arasında Çatışma: En Az 26 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Papua Yeni Gine'de Kabileler Arasında Çatışma: En Az 26 Ölü - Son Dakika
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