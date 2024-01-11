Papua Yeni Gine\'de Polislerin Grevi Şiddet Olaylarına Yol Açtı

Papua Yeni Gine'de hükümetle maaş anlaşmazlığı yaşayan polislerin greve gitmesiyle yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Papua Yeni Gine'deki şiddet olaylarında can kaybı artıyor. Hükümetle maaş anlaşmazlığı yaşayan polislerin greve gitmesinin ardından başlayan yağma ve kundaklama olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, ülkedeki son duruma ilişkin düzenlediği basın toplantısında, olaylarla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirterek, ülkenin emniyet müdürünün yanı sıra Maliye ve Hazine Bakanlığındaki üst düzey yetkililerin de açığa alındığını aktardı. Marape, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. - PORT MORESBY