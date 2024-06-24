Parada sahtecilik ve kasten öldürme suçluları yakalandı - Son Dakika
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Parada sahtecilik ve kasten öldürme suçluları yakalandı

Parada sahtecilik ve kasten öldürme suçluları yakalandı

Samsun Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parada sahtecilik suçundan aranan bir şahıs ile kasten öldürme suçundan aranan bir şahsı yakaladı. Parada sahtecilik suçundan aranan şahıs, polis ekiplerinin fiziki takibi sonucunda yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Kasten öldürme suçlusu ise polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Ayrıca, bir işyerinde gerçekleştirilen operasyonda sahte bandrollü boş makaronlar ve doldurulmuş makaron sigaralar ele geçirildi, işyeri sahibi gözaltına alındı.

24.06.2024 15:48
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'Parada sahtecilik' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs ile 'kasten öldürme' suçundan 9 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Samsun Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, parada sahtecilik suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.A. (40) isimli erkek şahıs, polis ekiplerinin yapmış olduğu fiziki takip sonrasında Yeşilırmak Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde ilerlerken kıskıvrak yakalandı. A.A., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

'Kasten öldürme' suçlusu fiziki takibe takıldı

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'kasten öldürme' suçundan 9 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Ö. (24) isimli erkek şahıs, polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonrasında Orta Mahalle'de cadde üzerinde polis ekiplerinden kaçamayarak yakalandı. H.Ö., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

13 bin 200 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bir işyerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 13 bin 200 adet sahte bandrollü boş makaron, 2 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Operasyon neticesinde işyeri sahibi E.Ç. (32) yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Parada sahtecilik ve kasten öldürme suçluları yakalandı - Son Dakika

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