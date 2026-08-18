Paramedik, Yangını Kendi Aracıyla Söndürdü - Son Dakika
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Paramedik, Yangını Kendi Aracıyla Söndürdü

Paramedik, Yangını Kendi Aracıyla Söndürdü
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Antalya'da paramedik Berat Evrim, park halindeki araçta çıkan yangını söndürerek aracın yanmasını önledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 112 Acil istasyonunda görevli paramedik, ailesi ile birlikte seyir halindeyken park halindeki araçtan dumanların yükseldiğini fark etti. Vakit kaybetmeden kendi otomobilindeki yangın tüpünü alarak yangına müdahale eden paramedik, otomobili tamamen yanmaktan kurtardı.

Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, Side 112 Acil istasyonunda görev yapan ve mesleği hayat kurtarmak olan Paramedik Berat Evrim, akşam saatlerinde misafirlikten döndüğü sırada otomobiliyle seyir halindeyken park halindeki bir araçtan dumanlar çıktığını fark etti. Görevi insan hayatı kurtarmak olan Evrim, hiç düşünmeden aracından inerek dumanların yükseldiği otomobile yangın tüpüyle müdahale etti. Bir yandan da araçta bulunan eşi kornaya basarak otomobil sahibinin sokakta ikamet ettiği düşüncesi ile kornaya basarak ikametlerdeki vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştı.

"Duman çıktığını görünce hiç düşünmeden durdum"

Eşi ve çocuğuyla birlikte evine giderken park halindeki otomobilden çıkan dumanları fark ederek aracı yanmaktan kurtaran Berat Evrim, "Evime sadece metreler kalmıştı. Duman çıktığını görünce hiç düşünmeden aracımı durdurdum ve yangın tüpüyle gidip müdahalede bulundum. Bu sırada eşime de araç sahibi ve mahalle sakinlerinin haberdar olması için sürekli korna çalmasını söyledim. Ben müdahalede bulunurken mahalle sakinleri de evlerinden geldi ve su ile müdahalede bulunarak aracı yanmaktan kurtardık" dedi.

"Ben sadece görevimi yaptım"

Vatandaşları karşılaştıkları olaylara duyarlı olmaya davet eden Evrim, "Bölgemiz konumu gereği aşırı sıcak. Sık sık orman ve araç yangınları oluyor. Araç sürücüleri ve iş yeri sahiplerinden yangın tüpü bulundurmalarını, tüplerinin dolu olup olmadığını, çalışıp çalışmadığının kontrolünü zamanında yaptırmalarını istiyorum. Tabii ki hepsinden önemlisi de duyarlı olmaları. Ben sadece görevimi yaptım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Paramedik, Yangını Kendi Aracıyla Söndürdü - Son Dakika

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