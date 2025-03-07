Paris'te İkinci Dünya Savaşı'na Ait Bomba Bulundu - Son Dakika
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Paris'te İkinci Dünya Savaşı'na Ait Bomba Bulundu

Paris'te bir tren istasyonu yakınında patlamamış bomba bulundu, seferler askıya alındı.

07.03.2025 12:30
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Fransa'nın başkenti Paris'te tren raylarında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulunması nedeniyle seferler askıya alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord tren istasyonuna 2 buçuk kilometre uzaklıkta yapılan çalışmalar sırasında yerel saatle 04.00 sıralarında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu. Polis tarafından yapılan açıklamada, istasyondan geçen tüm seferlerin durdurulduğu, bombayı etkisiz hale getirme çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, demiryolu trafiğinde gün içinde ciddi şekilde aksaklık yaşanacağını ve öğleden sonra yalnızca sınırlı bir hizmetin verilebileceğini söyledi.

Fransa'nın en yoğun tren istasyonlarından olan ve Londra, Belçika, Hollanda tren seferlerinin geçtiği Gare du Nord istasyonu, günde yaklaşık 700 bin kişiye hizmet veriyor. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Paris'te İkinci Dünya Savaşı'na Ait Bomba Bulundu - Son Dakika

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